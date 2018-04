Víctor Manuelle pide disculpas por contenido de la canción “Amarte duro”

SANTO DOMINGO. El salsero Víctor Manuelle y su compatriota, el intérprete urbano Farruko, recibieron una andanada de críticas negativas por la grabación del tema “Amarte duro”, en el que promueven la violencia hacia la mujer.

El boricua, que recientemente fue galardonado por la Asociación de Cronistas de Arte en ocasión de sus 25 años en la música, no tuvo más remedio que pedir disculpas hoy por la letra de la canción que estrenó en la gala de Premios Billboard.

El artista ha tenido una trayectoria limpia en la música, sin embargo, con el afán de tratar de llegar al mercado de la música urbana, erró el cálculo. Presentadoras de televisión, productores, así como usuarios de las redes sociales deploraron la grabación de la composición.

Víctor Manuelle lamentó el hecho a través de su red social de Instagram.

El salsero Víctor Manuelle reaccionó hoy a la ola de críticas que generó su nueva canción “Amarte duro” junto al reguetonero Farruko. “Quiero pedirle disculpas con la caballerosidad y el sentido de responsabilidad que me ha caracterizado. Somos humanos y todos nos equivocamos. Asumo toda culpa”, dijo

“Debo confesar que en mis 25 años de carrera es la primera vez que enfrento una situación como esta. Aquellos que me conocen saben que sería incapaz de fomentar o promover cualquier acto de violencia, mucho menos el de violencia de género. Mis principios, mis valores y mi educación no me permitirían apoyar tales actos a conciencia”, comentó.

El comunicado en su cuenta de Instagram