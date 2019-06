VIDEO | Cardi B defiende RD: “Me duele como hablan mal del país”

La rapera de origen dominicano Cardi B también salió en defensa del país tras la ola de informaciones negativas que lo tienen en la mira internacional por el caso del expelotero David Ortiz y las muertes de turistas en algunos resorts de las principales zonas hoteleras.

La artista realizó un video en vivo como de costumbre y aprovechó para hablar de República Dominicana, donde no solo resaltó que es “el país más bello”, sino que recordó que vino hace tres semanas, tal y como reseñó DL y no le “pasó nada malo”.

“Vengo de allá desde hace tres semanas y todo estaba bien y me quedé en la capital... Yo no estaba en resorts y todo estaba bien, la comida, el agua... No sé lo que está pasando ahora, pero me duele mucho como la gente está hablando mal del país y no sé cómo defenderlo, porque yo ni sé lo que está pasando, hasta yo quiero saber”, defendió la intérprete de “Money” en el video hablando en español.

Cardi B no sabe si las informaciones negativas que se difunden en muchos periódicos internacionales son producto de una campaña, pero reiteró que “aquí se goza como quiera”.

“No sé si es mala prensa, pero lo que sé es que la República Dominicana es el país más bello y se goza como quiera. Hasta los pobres gozan en República Dominicana”, afirmó.

Se recuerda que la cadena Fox realizó una encuesta preguntando si viajarían a RD a pesar de las informaciones sobre el turismo, razón por la que muchos arremetieron contra la cadena.

Muchos famosos han salido en defensa de la media isla como Clarissa Molina, Dascha Polanco, Juan Luis Guerra, Luz García, Amelia Vega, entre otros.

Mira los videos.