VIDEO | Cardi B explota contra reportera dominicana

La cantante estadounidense de origen dominicano Cardi B explotó contra la reportera dominicana Gelena Solano porque quiso entrevistar su papá, sin su consentimiento. “No sabes cómo hacer tu trabajo”, visiblemente enojada, así se refirió la cantante sobre la periodista a través de un story en su cuenta de Instagram.

Según People en Español, todo ocurrió durante el día de descanso de la artista, quien decidió acudir a un spa acompañada de su padre y su hija en la zona de Washington Heights en Manhattan, ahí estaba Gelena Solano y ni lenta ni perezosa decidió entrevistar a la cantante.

El hecho hizo explotar a Cardi B, quien sumamente molesta narró lo sucedido a través de su redes sociales, donde insultó a Solano.

“Siempre que veo gente de El gordo y la flaca (Univision) les digo ‘hola’, les doy entrevistas cuando puedo”, dijo la artista en un Instagram live minutos después del encuentro. “Pero hoy, una mujer (Gelena Solano), saqué a mi hija del auto y puso una cámara en mi cara y le dije que no quería hacer una entrevista y me grabaron con mi hija y mis padres”.

Según la versión de la intérprete de “Press”, Solano no hizo caso cuando le pidió que no filmara a su hija y a su padre.

Ella se defiende

La reportera negó que sus intenciones sean sacar provecho de una menor de edad, y explicó lo sucedido.

“En realidad nosotros tenemos regulaciones, llevo más de quince años en esto. Yo no me voy a poner a grabar a una bebé sin el consentimiento de una madre, jamás pasó y jamás lo haría”, dijo a People en Español Solano, quien narró su versión de los hechos. “Veo al papá de Cardi B y lo reconozco de lejos y dije ‘este es el papá de Cardi B’. No la reconozco a ella porque no estaba producida, pero sí veo que alguien le pasa a una bebé a una señora que estaba en un spa”, refirió Gelena a People en Español.

"Yo soy una dama y no me iba a poner a discutir con ella y con nadie en la calle", reiteró Solano.