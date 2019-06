$!VIDEO | El truco de Romeo Santos para no ser reconocido en las discotecas

En el marco de la promoción de su nueva producción musical titulada “Utopía”, el cantante visitó el programa español “El Hormiguero”. Allí reveló su truco para no ser reconocido en lugares públicos, en especial las discotecas.

El artista confesó que en algunas ocasiones se disfraza para poder ir a bailar a clubes latinos como en Halloween. ”Aprovecho y salgo como un desconocido. Me pongo en la cara cosas para que sea difícil reconocerme y me meto en los clubs latinos para bailar bachata, reggaeton y de todo”, confesaba.

“No solo me pongo una máscara, porque si no en los clubs me pedirían que me la levantara y me reconocerían. Lo que hago es que me pongo muchas cosas para que sea más difícil saber quién soy” explicó el intérprete de ‘Propuesta indecente’ a Pablo Motos.

A continuación, su confesión al final del video