$!VIDEO | Tueska lanza primer tema tras terminar contrato con Evelio Herrera

A sus 30 años, Tueska no le tiene miedo a nada. No se etiqueta, no cree en los estigmas y está dispuesta a seguir experimentando nuevos sonidos, nuevas formas, que son un reflejo de todos los ritmos por los que ha incursionado en sus más de 15 años de trayectoria, así se describe en una nota de prensa enviada a Diario Libre sobre el retorno a la música de la cantante colombiana tras su separación de Evelio Herrera como manager.

“Este nuevo tema, “Yo Pago”, es el resultado de lo que he ganado por años, y surge de un proceso personal de observación, experimentación y evolución musical ”, así define la artista este nuevo lanzamiento en su carrera.

“Yo pago” cuenta con un trabajo audiovisual que hará sentir identificado a quien le vea, en cualquiera de las situaciones que plantea, ya que será como un dejavú para muchas mujeres , mientras que otras, van a descubrir que haciéndose cómplices pueden enviarles un mensaje claro a los hombres de cómo hacer para conquistarlas.

La realización del video musical, tuvo varios días de rodaje, con un equipo de profesionales idóneos en dirección de arte, bailarines, imagen, luces y puesta en escena. Fue producido por Pedro Vásquez, bajo el sello Wolves Films .

Para Tueska esta es una nueva oportunidad para llegar, quedarse y hacer historia en la música.