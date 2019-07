$!VIDEO | Zacarias Ferreira se estrena como baladista

El artista Zacarías Ferreira lanzó su nuevo álbum, titulado “Más Romántico Que Nunca”, donde por primera vez incursiona en la balada. Así se informó a través de una nota de prensa enviada a Diario Libre.

“La bachata corre por mis venas y ha sido el género musical que amo, me apasiona y que me ha brindado la oportunidad de llegar a millones de personas, pero siempre quise hacer un álbum de baladas, ya que me considero un romántico de nacimiento y entiendo que ahora ha llegado el momento”, expresó el artista sobre su nueva producción que lanzó al mercado.