$!Video | Así estuvo el concierto de Olga Tañón en Santo Domingo

Finalmente llegó la esperada noche del concierto de Olga Tañón con su “The One and Only tour” . El concierto que estaba anunciado para abrir las puertas del Teatro La Fiesta a 8:30 de la noche, encendió el escenario cerca de las 10:00 con la participación de la cantante Belkis Martínez, quien abordó la escena llena de energía para presentar a la audiencia su versatilidad y capacidad vocal por la que es llamada “La dama de las mil voces”.

Pasadas las 11:00 de la noche, finalmente la “mujer de fuego” salió para regalarnos un espectáculo inolvidable, tal como lo había prometido.

La noche inició al ritmo de “Cómo olvidar”, provocando la algarabía de la audiencia, y que todos de inmediato se levantaran de sus asientos, lo que se mantuvo durante toda la noche.

“Bandolero”, “Muchacho malo” y un medley de sus canciones más populares, precedieron a sus primeras palabras al público. La energía de esta artista es tal, que la vibra es devuelta por la gente al instante, haciendo suyo a cada espectador.