VIDEO: Atacan con huevos a Marta Sánchez durante concierto

La cantante española Marta Sánchez vivió un incómodo y peligroso momento cuando tuvo que cancelar una presentación en Badalona, España, después de ser atacada a ‘huevazos’ en el escenario.

“Pues me voy, ya está”, dijo Sánchez antes de salirse.

De acuerdo a medios locales en España se trató de un grupo que gritaba “fascista” a la intérprete.

Tras el incidente, Sánchez emitió un comunicado en el que expresó: “No merece la pena entrar a responder a cobardes que sólo buscan publicidad”. “Ha sido sin duda, el peor que he sufrido en un escenario”, subrayó.

La cantante dijo que sufrió daño físico: “¿La próxima vez qué serán? ¿Piedras? ¿A dónde vamos a llegar señores? Pensemos en eso y no me usen más de cabeza de turco ante un problema que nos afecta realmente a todos. Gracias siempre a aquellos que me apoyan y respetan”.