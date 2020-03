Video | Bad Bunny: “Yo fronteo con música, mis lujos son mis temas”

El exponente urbano boricua Bad Bunny dijo que no es un artista de exhibir sus lujos y carros de último modelo como otros y prefiere hacerlo con música.

En una entrevista con Santiago Matías (Alofoke) previo a los Spotify Awards, declaró: “No es mi estilo, mis lujos, yo fronteo con música, mis lujos, mis diamantes son mis temas”.

Desde hace unos días el artista ha sido captado con una joven mientras disfrutan de un juego de la NBA o salen de un concierto. La chica en cuestión que podría ser la novia de Bad Bunny es la joven boricua de 26 años Gabriela Berlingeri.

Benito Martínez, su nombre de pila, confirmó las imágenes y sobre tener una relación solo dijo: “Yo siempre he estado en romance. Mi corazón está bien, soy bien cariñosito, estoy cómodo conmigo en estos momentos”.

Admitió, además, que prefiere las “mujeres naturales” y es el perfil de la joven que podría ser su novia. No obstante, dijo que no critica a las que se hacen cirugías. “A mí me encanta la mujer natural, pero eso es mi preferencia”, agregó.

Por supuesto, tocó el tema de la sexualidad y comentó que le gustan las mujeres y solo ha estado con mujeres, pero que no sabe lo que pasará de aquí a 20 años. “No sé si en veinte años me gustará un hombre”, afirmó.

De su nuevo álbum “YHLQMDLG” dijo sentirse feliz por el apoyo recibido, siendo tendencia desde su lanzamiento. De los momentos más importantes de su carrera mencionó el junte con Cardi B y J Balvin en el éxito “I like it” y haber logrado el Grammy Latino por su álbum “X100Pre”.

Sobre tener hijos, comentó que no está en sus planes por el momento, ya que va a cumplir 26 años próximamente.

El urbano se convirtió en el máximo galardonado de la edición inaugural de los Spotify Awards, celebrados la noche de este jueves en el Auditorio Nacional de México. El artista subió al escenario a cantar el tema “Vete” y otros de su nuevo álbum “YHLQMDLG” y se llevó el premio a la Canción del Verano por “Callaíta” y el Artista más escuchado, seguido del dueto mexicoamericano Ha*Ash como Artista de Pop más escuchada.

El premio más importante, el de Artista Spotify del Año, también fue para Bad Bunny. Esto indica que es el más escuchado de esta plataforma digital. “Gracias, por ustedes es que yo hago música. Gracias por hacerme cumplir mi sueño. México, te veo pronto”, dijo al recibir el premio y afirmó sentirse feliz por el apoyo a su nuevo álbum.

Mira la entrevista arriba.