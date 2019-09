$!Video | Cantante denuncia fue discriminada en restaurante de Santo Domingo

La cantante cristiana Katiuska Avelino denunció en su cuenta de Instagram que fue discriminada por el personal de restaurante Central Gastronómica, porque su vestimenta, peinado y color no están permitidos en el establecimiento.

“No acostumbro a publicar este tipo de cosas, pero lo que me sucedió no quiero que a otros le suceda. Llegué a @central_rd para compartir en el cumpleaños de alguien querido, me dicen que yo no estaba apta para entrar en este lugar.

Fueron varias las justificaciones, entre ellas, mencionaban el color de mi pelo, peinado y vestimenta, mientras que adentro observé a extranjeros vestidos con menos ropa que yo, y colores más llamativos , con la diferencia de que ellos son extranjeros y yo Dominicana.

Se quien soy, pero claro que me hirió el momento y sentí un poco de vergüenza por la forma en que se manejaron ante todos los que estaban presente. Nunca se disculparon y a pesar de nuestra insistencia para solo saludar y retirarnos de inmediato, no nos fue permitido el acceso.

Así como promueven sus exquisitos platos y hermoso lugar, deberían promover sus políticas, para que el público que no quieren recibir, no intente visitarles para que no pasen lo que yo pasé”, comentó.

Avelino agregó: Un país donde hay tanta diversidad y donde ser diferente te costará humillaciones. Sé que hay lugares donde tienen sus políticas y lo entiendo Pero donde habían personas en condiciones más informales, no es justificable, es discriminación en pleno 2019.

@central_rd. Todos absolutamente todos los conocidos se levantaron de sus mesas y se fueron con nosotros a comer a otro lugar. Aún sigo creyendo en el amor puro”, concluyó.

Central Gastronómica se disculpa

En su cuenta de Instagram la administración de la Central Gastronómica pidió disculpas a la artista y a su acompañante y aclaró que desde su apertura se han caracterizado por ser un establecimiento abierto y sin discriminación. “Nuestras más sinceras disculpas a las señoras “Laura Cardenes y Katiuska Avelino por lo sucedido e informamos que hemos tomado las medidas de lugar para que esto no vuelva a suceder”.