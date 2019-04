$!Video: ¡Carlos Silver rompe el silencio! Asegura se cumplió con todo

Visiblemente afectado, el cantante Carlos Silver rompió su silencio, luego de que se le informara que su gran hazaña no fue certificada en el libro de récord Guiness. Entre lágrimas el artista narró las dificultades que tuvo para continuar cantando cuando ya se le había ido la voz.

El narró a las cámaras del Show del mediodía que su mayor satisfacción fue el apoyo que le expresó el público que cada día se dio cita en el parque Eugenio María de Hostos.

“Lo más grande fue el abrazo de ese pueblo. Se cumplió con toda la ley. Yo me sé todos los reglamentos por puntos. Me descuidé en algunos, lo reconozco... pero por eso seguía cantando, le tumbé 6,420 segundos de pausas, se los regalé a Guinness y me quitan mi récord. ¿Por qué?”, cuestionó.

Pidió disculpas a quienes ofendió y se retractó de las palabras fuertes que expresó sobre los políticos dominicanos. “Yo pensaba que estábamos en mi casa. En un momento hice unas observaciones que no me di cuenta, los llamé de una forma que no sé, pero les pido disculpas, porque en mi país hay muchos funcionarios serios”, estimó.