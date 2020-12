$!Video| Carlos Silver se declara en huelga de hambre hasta que Guinnes lo certifique

El cantante dominicano Carlos Silver no está dispuesto a dejar escapar nuevamente la oportunidad de romper el récord Guinnes de 105 horas de interpretación que logró el indio Sunil Waghmare en el 2012.

Regresará a la casa de cristal de donde salió el pasado domingo tras cumplir cinco días cantando por lo que se declara desde ahora en huelga de hambre.

En un video compartido por el portal Más Vip el cantautor aseguró que: “En este momento yo comencé mi batalla y la voy a terminar con honor. Mañana a las 10:30 de la mañana estaré volviendo a entrar a mi casa de cristal y desde hoy me declaro en huelga de hambre y voy a cantar indefinidamente hasta que Guinnes decida cantarme mi certificación”, aseguró el dominicano.

Silver manifestó que ha hecho un sacrificio muy grande para llevar a cabo este récord por lo que no lo dejará ir tan fácil. “El país se lo merece y donde casi se entrega una vida humana. Un sacrificio que vale la pena. No fallamos en nada, no le pido a nadie que me apoye en esta hazaña, ya el pueblo cumplió conmigo”.