VIDEO de Cardi B como modelo de canción “Chapi Chapi” antes de ser famosa

SANTO DOMINGO. Es indiscutible el fenómeno musical en el que se ha convertido Cardi B, desde su aparición en la industria musical ha roto todos los records. Se convirtió en la segunda mujer en alcanzar el puesto número 1 del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos, por su sencillo «Bodak Yellow». Además, la canción fue certificada cuádruple platino por vender más de cuatro millones de unidades en territorio estadounidense.

Pero antes de todo este éxito, la joven de ascendencia dominicana hasta el 2015, era una de las bailarinas exóticas más conocidas del área de Nueva York. “El strip club me salvó, me dio de comer y me dio un techo,“ dijo Cardi B en una entrevista. Fue en ese tiempo cuando participó como modelo del tema “Chapi chapi”, una especie de trap de los urbanos Messiah y Farruko.

En ese audiovisual la rapera demostró sus habilidades para bailar, además de su jocosidad hablando del chapeo.