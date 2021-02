$!Video | Desde la República Dominicana, Jennifer López celebra los 13 años de sus hijos

Su mensaje

¡Mis hermosos bebés son adolescentes hoy!

¡¡DIOS MÍO!! No puedo creer que hayan pasado 13 años desde que los llevé a casa en mis brazos en medio de una tormenta de nieve. De esa ventisca salieron dos cocos perfectos que reorganizaron mi vida y me enseñaron el verdadero significado del amor. Ha sido el viaje más mágico lleno de aventura y alegría desde entonces ... Estoy sintiendo tantas emociones esta mañana ... tan emocionado hoy ... tan orgulloso y feliz y con el corazón roto que no puedo sentir el tiempo. A mis dos almas cariñosas, sensibles y especiales ... que sé que cambiarán y reorganizarán el mundo de una manera única y única ... tu mamá te ama más allá de la eternidad ... y siempre jamás ...