Video | Diego El Cigala salda una cuenta pendiente con su álbum “Cigala canta a México”

Diego El Cigala ha estrenado su más reciente álbum en el que le rinde homenaje a México al interpretar canciones emblemáticas de destacados artistas de esa nación. En una entrevista concedida a Diario Libre desde su residencia en Punta Cana, el cantaor flamenco habló de la huella que han dejado en los autores mexicanos.

“Yo llevo viajando a México más de veinte años. Primeros comienzos allí fueron en el Teatro la ciudad. Allí me presenté cuando nadie me conocía y logramos una aceptación del pueblo mexicano. Hemos tenido en la memoria siempre al público mexicano, con todas esas bohemias de Chavela Vargas, José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández, Javier Solís o Agustín Lara”, explicó.

En su disco “Cigala canta a México” trata de resumir la música mexicana que forma parte de su banda sonora. El recorrido incluye títulos como “Soy lo prohibido”, “Perfidia” o “Somos novios”, de Armando Manzanero, siendo el título con el que la disquera Sony Music introduce al mercado su álbum acompañado de un videoclip.

“Esas canciones las cantaba en las fiestas flamencas, en las bulerías. No digo que venga de ahí la inspiración, pero de alguna manera esos recuerdos maravillosos que te hacen afrontar las diferentes etapas de nuestras vidas. Este es un disco deseado por Diego El Cigala y espero que llegue a los corazones de nuestros señores padres con todos estos boleros y rancheras. Las emociones y de mucha bohemia”, recordó.

“Cenizas”, “Soy lo prohibido”, “Si tú me dices ven” o “Somos novios” son los títulos que define como “matadores”.

“El sencillo Somos novios lo grabó junto al Mariachi Vargas. Estoy muy agradecido de poder cantar esta maravilla de mi querido Armando Manzanero a quien quiero y admiro tanto”. Este disco tiene doce canciones y fue producido por Jaime Calabuch “Jumitus”.

“Llevo quince años interpretando bolero y el flamenco lo traigo desde que me levanto hasta me que acuesto, pero el mariachi ha sido toda una sorpresa porque no me ha sido complicado. Todo ha salido del alma, muy natural. Además, la poesía de la que hablan estas letras me apasiona y me he sentido como pez en el agua haciendo este álbum”, comentó el artista.

En República Dominicana

Diego El Cigala se nacionalizó dominicano y tiene residencia en Punta Cana. Avanzó que tan pronto como le sea posible programará un concierto en el país. La pandemia del coronavirus detuvo la agenda del espectáculo, sin embargo confía en que la humanidad recobre la vida.

El artista recordó que tiene gratitud eterna al pueblo dominicano desde que actuó por primera vez aquí de las manos del empresario artístico César Suárez. “Vine a cantar a este país y me enamoré de inmediato. Por eso vine a vivir a dominicana, me gusta su pueblo. El confinamiento me pilló grabando el disco aquí”.