VIDEO | El Alfa asegura recibe más apoyo de los artistas boricuas que de los dominicanos

Según él, sus colegas boricuas le han ayudado a crecer en la industria.

“Todos los artistas de aquí de Puerto Rico me quieren mucho. Me pasan sus contactos, me ayudan a crecer. No te miento, y a través de los años han habido más de cinco artistas que me han dicho mira: siéntate aquí: tú estás haciendo esto mal, tú estás haciendo esto mal”, confesó a Molusco.

Y continuó: “hoy en día gracias a los contactos que él (Farruko) le dio “yo toco cuando me da la gana”, enfatizó.

“Tú sabes porqué nosotros los artistas de RD no somos mundialmente desde hace años, por la cultura. La sociedad nos inyecta, qué si fulano hace bien desde los medios de comunicación, qué si fulano hace algo bien buscan la manera de buscar un sonido para hacerle daño, en vez de apoyar ese artista”, comentó sobre porqué el género mundial no trasciende.