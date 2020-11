Video | El desahogo de Ala Jazá: “¿Qué va a pasar con nosotros los artistas? Necesitamos trabajar”

“¿Qué va a pasar con nosotros los artistas, los músicos?” Con estas palabras el merenguero Ala Jazá clamó por la situación que atraviesa la clase artística por la pandemia del coronavirus y pide soluciones.

“Más de 50 mil personas dependemos del medio artístico, no entiendo por qué a nosotros nos paran de esa manera si normalmente de día todo el mundo está así (lleno), jugando billar, el supermercado, el Metro lleno. Entonces, por qué a nosotros nos están cerrando las fiestas privadas, una fiesta privada usted la puede hacer en su casa”, se quejó.

En un video que compartió en sus redes sociales dijo que los músicos “no se ligan con la gente” y expresó su negativa de que cierren las fiestas.

“No sé si estoy mal o estoy bien pero alguien que me explique...Nosotros necesitamos trabajar señores. Ustedes tienen que buscarnos una solución a nosotros”, expresó el intérprete de “Nadie se meta”.

Señaló que un músico paga renta, energía eléctrica y tiene muchos gastos. “Por favor, vamos a buscar una solución, pero no nos paren de trabajar”, concluye.

Otros artistas

El cantautor Wason Brazobán utiliza sus redes sociales casi a diario para expresar su descontento con el toque de queda, alegando que deben quitarlo.

Wason sostiene que la Policía lo que hace es “perseguir” a los músicos.

“En Invivienda hay un violador en serie, los delincuentes atracan y matan a una niña de 4 años en pleno toque de queda , los feminicidios siguen subiendo y los policías buscando músicos”, dijo Enmanuel Jiménez, nombre de pila del artista.

El músico típico el Prodigio se solidarizó con la orquesta Banda Real, que fue apresada este viernes durante una fiesta.

El músico Kevin Bass, integrante de la agrupación de el Prodigio, escribió: Los músicos no somos delincuentes, somos personas que trabajamos legal y sobre todo somos dominicanos que muchos de nosotros trabajamos y apoyamos su candidatura señor presidente y no estamos recibiendo ningún tipo de ayuda del Gobierno para prohibirnos trabajar. Si no existe ayuda para nosotros, ¿por qué obligarnos a no trabajar; ningún músico quiere salir arriesgar su vida pero son ocho meses sin producción alguna y ya no aguantamos más ayúdennos a salir adelante”.

Este comentario fue compartido por el Prodigio en su cuenta de Instagram.

A principios de octubre el presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro con representantes de la música popular dominicana.

De acuerdo a un documento de prensa este encuentro se realiza como parte de las iniciativas de la Presidencia de la República de escuchar los reclamos de los sectores que mueven la economía nacional ante los estragos de la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, aun no se han anunciado las propuestas.