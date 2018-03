VIDEO: El dominicano que transformó su bodega de Brooklyn en emisora radial

La estación que originalmente se escuchaba por internet, se llamaba “DJ Jova Radio”. Valdez le cambió el nombre por el de La Relambía, término dominicano relativo a la coquetería en ambos sexos para llamar la atención pública, porque describe perfectamente su estilo en el micrófono. Desde entonces, ha adoptado el lema “DJ Jova el DJ El Más Relambío”.

Él dice que desde su inicio, los oyentes de la estación han crecido lo suficiente como para llevarla a la frecuencia de radio FM con un alcance de diez millas.

Además de Valdez, la emisora cuenta con varios otros locutores, entre ellos el DJ Duende de Jackson que hace el programa “El Cocotazo Radio Show”, y habla sobre la comunidad a la que sirven, su misión general y el futuro de la estación.

Valdez recuerda que estaba trabajando en un almacén mientras producía su programa en Internet. “Empecé la estación de radio debido a mi amor por la música y la comunicación. Eventualmente, me sentí listo para comenzar a trabajar en el proyecto como director y programador. El dinero que me gané trabajando en el almacén me ayudó a comprar el equipo para la estación poco a poco. Pero el proyecto aún no está terminado”, le dijo él al medio VICE, en una reciente entrevista.

“El espacio en la bodega me lo alquiló mi tío, a quien le gustó el proyecto y me ofreció ese lugar pequeño y humilde para hacer nuestra cabina de radio. Desde entonces, he sido medio presidente de Solangie Deli Corporation y director de La Relambía”, dijo.

“Tenemos miles de oyentes, pero es difícil dar un número exacto. Y en la web, recibimos más de 40,000 visitas por día”, explicó.

Sobre sus anunciantes, dice que la mayoría de ellos son negocios latinos locales, entre ellos otras bodegas, restaurantes, bases de taxis, salones de belleza, barberías y otros.

*Video 1: YouTube/ Great Big Historias. Video 2: YouTube/Red Internacional de Noticias