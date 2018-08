VIDEO: “El Mayor Clásico” es citado por la Fiscalía tras denuncia de vecina

SANTO DOMINGO. La Fiscalía de Medio Ambiente citó al cantante urbano Enmanuel Reyes, conocido como “El Mayor Clásico”, para que responda a las denuncias de una vecina por supuesta contaminación ambiental por el supuesto exceso de volumen de las canciones que escucha.

Así lo explicó el propio artista en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, en donde asegura que dichas acusaciones son infundadas, pues su residencia está situada muy lejos de otras viviendas.

“Mi gente quiero compartir esto con ustedes, porque desde hace días o una semana y pico Medio Ambiente me envió una citación donde dice que yo estoy contaminando la zona oriental; entonces, todo el que me conoce por aquí que son mis vecinos saben la distancia que estoy de cada quien y saben si yo hago bulla si o no. Pero como en todo barrio hay un chisme”, indicó.

“El Mayor” también hizo pública una información en la que la supuesta denunciante habría iniciado una campaña de recolección de firmas en contra del artista.

“Wow que podemos hacer con este caso creo que voy a tener que vender la casa para mudarme”, señaló el artista urbano en otro mensaje.