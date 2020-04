Video | El Mayor Clásico se desahoga contra Santiago Matías (Alofoke) por El Alfa

El exponente urbano El Mayor Clásico le envió un mensaje a modo de desahogo contra el promotor musical Santiago Matías Alofoke por ‘devaluarlo’ y ‘minimizar’ su trabajo frente a El Alfa.

“No te lo permito Foke que en cada comentario cuando haces una publicación me pones siempre aquí (abajo) y a él (El Alfa) siempre lo pones arriba. Te he venido dando un seguimiento desde que empezó la guerra entre él y yo; te he visto empeñado en ponerme por debajo; no sé por qué porque nunca he atentado contigo ni con tus negocios”, se quejó el intérprete de “Cuando yo era chiquito”.

La guerra musical entre El Alfa y El Mayor y la negativa de colaborar juntos tiene varios años. La situación que molestó al Mayor este fin de semana surge a raíz de que El Alfa propusiera un desafío entre urbanos éxitos tras éxitos. “¿Con cuál artista de Dembow puedo hacer un live que tenga más de 50 palos para darle una y una? Quien me aguanta”, fue el reto del intérprete de “Suave” que fue aceptado por El Mayor Clásico, no obstante, El Alfa no accedió.

Es ahí cuando entra Santiago Matías al debate y realiza un video de Youtube para Alofoke Radio Show con el título “El Alfa no quiere ayudar al Mayor”, generando la molestia del artista.

“Eso es falso. Yo no necesito ayuda de nadie, tengo 9 años de carrera y me doy los mismos lujos que cualquier millonario. Solo necesito la ayuda de Dios y de ese público que siempre me mantiene activo”, fue parte de su razonamiento en el video de cuatro minutos colgado en su cuenta de Instagram que suma más de 400 mil reproducciones.

“El Alfa retó al género entero y muchos me etiquetaron. Yo lo veo como un entretenimiento, no como algo personal. Él retó y yo acepté, que él no quiso eso es problema de él”, expresó el urbano.

El Mayor dijo que actualmente es uno de los más pegados y no entiende por qué Alofoke busca restarle sus méritos, además, aseguró que considera al también productor de radio su amigo.

Santiago Matías respondió a la controversia y manifestó, en jerga urbana, que “El Alfa te pasó el rolo”, es decir, que su oponente lo superó.

“No permito que nadie me diga que estoy por debajo de nadie. Yo estoy donde tengo que estar”, reiteró el dembowsero y fue tajante en afirmar que nunca va a grabar un tema con El Alfa.