$!Video | El Mayor responde a acusaciones de El Alfa: “me están usando a mí para distraer al público”

El artista urbano Emmanuel Herrera Batista (el Alfa) habló este lunes luego del fuego causado a su vehículo de alta gama Bugatti. El intérprete alegó este lunes en su cuenta de Instagram que sus problemas en Miami habrían iniciado a partir de un promotor artístico.

Según El Alfa, el hombre le habría solicitado que grabara con un artista urbano “obligatoriamente”, y que en su momento le dijo que sería en otro momento. El cantante urbano, al que hizo referencia fue Emmanuel Reyes, el Mayor clásico, quien decidió hablar y aclarar que no tendría las agallas de cometer un acto como ese.

“Me quieren vincular en algo que no se yo...El Alfa dice que (incendiaron su vehículo) porque no quiso grabar conmigo, falso. No creo que sea eso te están escondiendo la verdad. Me están usando a mí para distraer al público..., no tengo agallas para hacerte eso a ti”, reaccionó el Mayor en un video subido a su cuenta de Instagram, donde aclaró que no tiene ningún problema con su colega.

“No sé a qué viene que tú me vincules a lo que te está pasando, el dominicano quiere que tú y yo grabemos”, señaló.

Esta opinión de el Mayor ha hecho pensar a muchos seguidores de que se trate de la misma estrategia que utilizó anteriormente el Alfa con Nicky Jam, donde discutieron de forma pública para luego lanzar una colaboración musical.

“Mi respuesta en ese momento fue que tenía algunos proyectos pendientes y que más adelante le avisaría”, señala El Alfa.