Video | Evaluna Montaner y Camilo Echeverry estrenan tema juntos inspirado en su boda

Los cantantes latinos Evaluna Montaner y Camilo Echeverry revelaron imágenes de su boda con una romántica canción. Se trata de “Por primera vez”, su primera canción juntos.

El tema, estrenado este lunes supera los tres millones de vistas en Youtube y ocupa el lugar número 1 en tendencias.

La joven pareja, pues Evaluna tiene 22 años y Camilo 25, ha presumido su amor en las redes sociales siendo una inspiración para muchos fanáticos. Evaluna aseguró que llegó virgen al matrimonio. “A mucha gente que me conoce le parece muy raro, pero pues no me importa compartirlo ni decir que de verdad ha cambiado nuestra relación. Empezó por lo enamorados que estábamos, se creó de esa manera y siguió creciendo teniendo a Dios en la mitad. Creo que esa es la solución de un amor bien bonito’’, dijo en una entrevista antes de la esperada boda.

En el tema, ellos dan pinceladas de la experiencia de vivir juntos. “Por primera vez un amanecer bonito, por primera vez lo que quiero y necesito... hoy duerme el cielo conmigo, por primera vez yo volví a nacer contigo”, dice una parte de la canción.

La hija de Ricardo Montaner se encarga de cantarle a su esposo lo mucho que lo ama y Camilo no se queda atrás, dejando claro que todo es posible con “el amor de tu vida”.

La ceremonia se celebró hace un mes en la ciudad de Miami entre los familiares y amigos de los novios. En el videoclip se aprecian lo emotivos que estaban Ricardo Montaner, su esposa Marlene Rodríguez Miranda, así como demás familiares.

Los esposos se fueron de luna de miel a la Polinesia Francesa y comparten otros detalles en sus redes sociales @camilomusica y @evaluna.