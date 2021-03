$!Video | Fan agrede a Dua Lipa durante su visita a México y todo queda captado

Dua Lipa visitó la Ciudad de México para grabar un comercial y probar los tacos al pastor. Sin embargo, su visita no resultó tan placentera como ella estimaba.

De acuerdo a medios mexicanos, luego de que la cantante inglesa Dua Lipa anunciara que se encontraba en la Ciudad de México para grabar un comercial, muchos de sus seguidores mexicanos se dieron a la tarea de descubrir dónde se encontraba la famosa; hasta que dieron con el Salón Acme, ubicado en la Colonia Juárez.

Cuando la cantante británica salió del lugar, fue embestida por una seguidora que corrió a toda velocidad para poder obtener una fotografía o un autógrafo de la celebridad, pero debido al impulso con el que iba, empujó a la famosa.

Acto seguido, otros de los fanáticos de Dua Lipa, y su equipo de seguridad, acudieron al rescate de la cantante, pues intentaron quitarle de encima a la fanática, para que ella pudiera subir a su camioneta y retirarse del lugar.

El suceso fue grabado por algunas de las presentes, quienes posteriormente lo subieron a internet y demostraron su indignación al respecto, e inclusive se cuestionaron sobre la posibilidad de que Dua Lipa volviera a México después de haber sido atacada.

“Esto es vergonzoso, pobre Dua, la gente no sabe respetar a los artistas”, “Seguro ella comprenderá que no todos sus fans mexicanos no son así de intensos, obvio”, fueron algunos comentarios de los seguidores de la cantante inglesa.