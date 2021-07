Video | Fausto Mata revela resultados sobre su salud; dice mayor problema es la depresión

El actor y humorista Fausto Mata reveló la noche de este martes los resultados de los múltiples estudios a los que estuvo sometido luego de que más de dos meses atrás fuera llevado de emergencia a un centro de salud aquejado de temblores, al punto de casi no poder sostenerse por sí solo.

El mayor problema, según dio a conocer el polémico humorista, es la depresión.

"Sufro de colesterol. A pesar de no tener un cuerpo ancho, tengo una sinusitis prácticamente crónica que se puede manejar mediante una operacioncita un poco invasiva, y la vamos a hacer gracias a Dios. Alguito en la tiroides, tengo presión alta y soy un tipo depresivo", anunció Mata.

En efecto, la serie de problemas que afectan su cotidianidad son una respuesta, según explicó, a su depresión que se manifiesta aún más porque vive solo.

"A pesar de que hago comedia, yo soy un tipo muy depresivo y vivo solo. Hay cosas que se dan y no se dan y que me afectan, que me dicen y no me dicen y me afecta. Esta depresión ha dado al traste con todos esos síntomas que tengo. Prácticamente yo soy una paella de cosas que se han juntado para mantenerme con este problema. Estoy bien del azúcar... Gracias a las personas que se preocuparon y se comunicaron conmigo. Gracias a Dios lo que tengo no es grave", agregó.

Bromeó diciendo que espera no morir primero que Santiago Matías "Alofoke" y luego reconoció que Alofoke "tuvo la distinción de decir algo “que siento que es puro, nosotros no somos enemigos", señaló.

Dijo que no desea que nadie se muera, como no quiere que nadie se lo deseé a él. "Cómo me pueden desear la muerte si yo no le he hecho daño a nadie. Sí, siendo comediante yo soy una persona depresiva. Vivo solo. No he tenido suerte en tener una pareja que me cuide. Eso se involucra en esta situación, en mi cerebro, la presión alta", reiteró en un video colgado en sus redes sociales de más de siete minutos.

En el hogar se encontraban sus tres hijos, a quienes abrazó y se mostró feliz. Los niños estaban al tanto de su salud.

Otros detalles de su salud

Hace unos días confesó en una entrevista que además de los temblores, otros de los síntomas son la dificultad desde agarrar el celular hasta caminar, y muchos mareos.

Afirmó que las crisis le han dado siete veces en dos meses. Ha tenido que ser socorrido en el lobby del edificio donde vive y llevado en ambulancia a un centro médico.

“Sentí temblor, visión borrosa, mareos, no tengo fuerzas en las rodillas, como vivo en una torre me meto en el ascensor, le doy al piso, abro el lobby, meto el pie en la puerta para que no se cierre y le digo al del lobby que me saque y ahí llamó a la ambulancia y me lleván”, explicó "Boca de piano" en una entrevista con Ovandi Camilo para su canal de Youtube.

“Me da mucho temor y quizás le atribuyo que el ataque de pánico puede ser tan fuerte. Yo he pensado en determinado momento: creo me va a llegar la hora”, agregó.

Sobre esta enfermedad, la especialista en salud mental, Alexandra Hichez refiere que en este momento hay aproximadamente 400 millones de personas a nivel mundial padeciendo depresión y casi 300 millones de personas sufren algún trastorno de ansiedad.