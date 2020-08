Video | Fefita La Grande le pide una pensión a Abinader, pero aclara no está “mendigando”

La veterana merenguera típica Fefita La Grande manifestó que espera que el nuevo presidente de la República, Luis Abinader, se conduela de ella y la pensione, en declaraciones este martes al programa “Tú opinas”, que conduce Félix Victorino por CDN, canal 37.

Más tarde, en una publicación en su cuenta de Instagram, molesta por las críticas, aclaró que no está “mendigando”, sino que más bien lo merece.

La Gran Soberana señaló que se ha ganado ese derecho por su larga trayectoria en la música; más de 55 años de carrera y 76 años de edad.

“¿De dónde a cuándo yo he dicho que se conduela de mí? ¿Acaso estoy muerta o es que yo no merezco la pensión en mis 76 años de edad? ¿De nada me ha servido dar la vida por este país? Soy dominicana y a veces siento que en mi país los comunicadores y los periódicos sólo destacan las noticias a su manera o a su preferencia”, se quejó.

La legendaria intérprete de temas como “La chiflera” y “Vamo’ a hablar inglés” agregó en el escrito: “Yo no estoy pidiendo, mucho menos mendigando una pensión que por ley me corresponde, ahora bien, ¿de qué me vale ser un patrimonio nacional si me van a criticar y crucificar por el simple hecho de exigir un derecho? Que por ley me toca. Att: LA SOBERANA FEFITA LA GRANDE”.

En la conversación con el comunicador Félix Victorino por CDN, canal 37, la Gran Soberana reveló que tiene seis meses sin trabajar y que no ha acumulado fortuna, como se pudiera pensar a sus 76 años de vida.

Manuela Josefa Cabrera Taveras, nombre real de la artista, dijo que “ya ta’ bueno”, al desear ser pensionada y aclaró que no recibió pensión en el gobierno de Leonel Fernández como se especuló.

Luego aseguró que ella no vive para trabajar, sino que trabaja para vivir con su familia.

Mira sus declaraciones íntegras en el programa “Tú opinas” arriba.