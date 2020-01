Video | Hija de Jerry Vargas cuenta su versión sobre el dinero para lápida de su padre

Sugey Vargas, la hija del fenecido merenguero Jerry Vargas, salió estemartes en su defensa luego de que se informara que supuestamente ella habría tomado los RD$10,000 que le otorgó el Consejo Directivo de la Sociedad de Dominicanos de Artistas, Cantantes y Ejecutantes (Sodaie) para hacer la lápida en la última morada de su padre y que alegadamente lo utilizó para otras cosas.

En una entrevista con el periodista José Peguero, Sugey afirmó que recibió del señor Pochy Familia, presidente de la entidad, RD$10 mil pesos, pese a que el pago de la lápida estaba cubierto, y que ella y la viuda de Vargas hicieron un acuerdo de recibir RD$5,000 cada una. Declaró que al momento del entierro del intérprete de “Ojos mexicanos” la lápida no estaba lista y la escritura sobre el cemento que se le hizo fue temporal, para identificar la tumba.

“No tengo queja ninguna de esa señora (la viuda de su padre). Me llenó un poco de indignación su comentario. Creo que ella no tuvo ese sentimiento de expresar que yo me cogí el dinero. Yo la conozco. De los 10 mil pesos que recibí de Pochy, hicimos un acuerdo entre ella y yo. Con el acuerdo quedamos en que yo le mandaría los 5,000 pesos restantes para la lápida porque ya está todo pago señores, eso está pago”, acotó Sugey.

Afirmó que todos los gastos concernientes a la funeraria y demás ellos, como familia, lo tenían cubierto. “El señor Pochy, a quien le agradezco, aportó para lo de la lápida de mi padre, pero como quiera eso estaba pago, igual se le iba a hacer algo más extendido, se le iba a diseñar un piano, letras musicales, su foto, una morada bonita donde se le puede llevar flores y el que sea ídolo de mi papá pueda ir a visitarlo”, expresó.

Y continuó: “Recibí el dinero el lunes en la mañana, yo me puse un poco mala...hablé con ella directo, le expliqué mi situación y ella lo que me dijo fue ‘está todo pago lo de tu padre, la lápida está paga, coge la mitad y envíame la otra mitad”.

Ella le mostró al periodista José Peguero el supuesto recibo y dijo que le envió a la viuda de Jerry Vargas, que es americana, los 5,000 pesos este lunes 20 a las 7:00 p.m. por Caribe Express.