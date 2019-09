$!Video | Hija de José José por fin revela dónde velarán restos de su padre

A través de varias entrevistas, una de ellas con Al Rojo Vivo y otra con Primer Impacto, la joven dio detalles de las honras fúnebres, y negó las acusaciones de sus hermanos.

“En realidad no me gusta dar entrevistas, no me gusta la fama, por eso siempre he sido muy privada, pero sé que mi papá hubiera querido que yo hiciera esto por él”, dijo la joven sobre aparecer en televisión en medio de su dolor.

Confirmó que no fue el cáncer lo que lo privó de la vida. “No fue el cáncer, porque aún llegando acá no tenía cáncer. Él tenía una condición física, y aún mejorando, había momentos difíciles para él”.

Dijo que su padre no dejó instrucciones sobre sus servicios funerarios y contó que en cuanto a ser homenajeado en México, consideraba que “es muy temprano todavía saber qué se va a hacer, pero por supuesto, México es su pueblo, también Miami que fue su segundo hogar”.

Sarita relató que le avisó a José Joel a los 5 o 10 minutos de que sucedió la muerte de su padre, “porque obviamente tuve que controlarme poquito. Es algo difícil pero es algo personal. Les dije que aparte de todas las diferencias y circunstancias teníamos que estar unidos para él. Es algo que tengo que hablar con ellos, tenemos que poner el nombre de nuestro padre en alto, y eso debe ser la prioridad”.