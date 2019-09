Video | J Balvin imitando el acento dominicano

No es la primera vez que el artista colombiano habla de su afinidad con el país, en el 2016 durante una entrevista con la periodista Dafne Guzmán, en el marco de su primer concierto en suelo dominicano expresó que siempre se ha sentido muy identificado con la cultura y la gente dominicana.

““...Aunque este fue el primer encuentro con el público dominicano en concierto, hace tiempo ya había sentido el dejavu de esa complicidad y energía”, expresó el intérprete urbano.

En esa misma línea, José, nombre de pila del artista urbano, admitió que le debe en gran medida a “los tigueres” dominicanos su enamoramiento por este género musical. “Mis años en Nueva York, me enamoraron de la alegría y la manera de buscarle la vuelta a las cosas, nadie como ustedes, por lo que cada vez que me encuentro con un dominicano siento nostalgia de esos años y me emociono”, sentenció.