$!Video | Jalsen Santana del cine a la música con “Ella me tiene loco”

El multifacético artista Jalsen Santana estrena este viernes su nueva apuesta musical con el videoclip de “Ella me tiene loco”, un merengue que de manera graciosa y refrescante “da en el clavo” sobre la verdad de muchas parejas que ya no se disfrutan si no es por redes sociales. Este nuevo corte musical bajo la distribución de La Oreja Media Group estará disponible desde este viernes 28 de mayo.

El video dirigido por Josías Domínguez, cuenta con las actuaciones de los comediantes Nany Flow, Aquiles Correa, Tony Pascual (Pachuli), Daniel Luciano, Manolay, Anakarina Millán y Víctor Baujour, quienes con situaciones hilarantes, descubren el diario vivir de algunos, que todo lo que viven (hasta en la intimidad) lo suben a TikTok.