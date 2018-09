VIDEO: Jennifer López sufre pequeña caída durante concierto en Las Vegas

SANTO DOMINGO. En uno de los conciertos que ‘La diva del Bronx’, Jennifer López estuvo agotando en Las Vegas, sufrió una pequeña caída mientras cantaba su éxito “Love again”, pero como toda una diva, se incorporó rápidamente siguiendo la función como si nada hubiese pasado.

En el vídeo compartido por la cuenta @jlogreeknews se muestra como la bailarina pasaba saludando a sus fanáticos al tiempo que interpretaba el famoso tema y cuando se dirigía para el otro extremo del escenario se resbaló cayendo sentada al piso.

En cuestión se segundos ella se levanta, apoyándose en gran parte con la mano de un fanático. Luego, ella abrió los brazos sonriente ante el aplauso de sus fieles admiradores.

En las funciones de All I Have, donde la también actriz está culminando sus últimos seis shows en Las Vegas, su inseparable novio, el expelotero Alex Rodríguez no le perdió el rastro y compartió algunos momentos en sus redes sociales.

Un grupo de famosas no quisieron perderse el evento y fueron al camerino de la diva. La actriz Jessica Alba, la cantante Dua Lipa, Alex Rodríguez por supuesto, la cantante Becky G, la actriz colombiana Sofía Vergara y la cantante y actriz Selena Gómez dijeron presente.

“Noche divertida con estas bellezas... @jessicaalba @dualipa @iambeckyg @sofiavergara and @arod he’s a beauty too ♥️ #allihavefinal15 #show5 #4showstogo #letsgetit @phvegas”, así describió JLo la instantánea.

Este fin de semana el público gozó de su quinto show en “la ciudad del pecado”, como es conocida Las Vegas en los Estados Unidos.

La artista, de 49 años, mostró su espectacular figura en un ceñido vestido verde con las caderas y las piernas al descubierto.