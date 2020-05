$!Video | JLo y Shakira revelan vídeos ensayando antes del Super Bowl

El show de medio tiempo de las divas latinas Shakira y Jennifer López fue uno de los más vistos y comentados de la historia del Super Bowl en febrero pasado.

La "Diva del Bronx" compartió por primera vez una serie de videos nunca antes vistos de los ensayos de la recordada presentación junto a Shakira.

En el primer ensayo, junto a los bailarines, se vio cuando JLo enseña a Shakira a mover la retaguardia, y que fue uno de los pasos culminantes del show, cuando luego de realizar sus sets solitarios se unieron para bailar juntas.

También Jennifer López reveló un video mientras ensayaba con su hija Emme y un grupo de niñas en la canción 'Let's Get Loud'. Asimismo, en el momento en que la cantante desciende de una gran torre haciendo referencia al Empire State como toda una chica criada en Nueva York que cumplió sus sueños.

Múltiples ensayos con los bailarines con cambios a último minuto y mucho más se vieron en los videos inéditos que hizo públicos JLo, demostrando que el esfuerzo en conjunto fue el ingrediente del éxito del show.

"¡No puedo creer que ya hayan pasado 3 meses desde el #SuperBowlLIV #Halftime Show! ✨✨ Han pasado muchas cosas desde entonces, pero quería compartir un vistazo entre bastidores en nuestro primer ensayo con los bailarines y @ Shakira❤️", escribió la cantante, actriz y bailarina Jennifer López.

El video oficial del espectáculo producido por Pepsi y Roc Nation, la compañía de Jay-Z tiene más de 161 millones de vistas en YouTube.

Todavía las divas latinas siguen causando sensación luego del Super Bowl gracias a la plataforma Tik Tok donde los fanáticos realizan las coreografías del espectáculo con los hashtag #JLotiktokchallenge y #Shakiratiktokchallenge.

Figuras como Nashla Bogaert y Clarissa Molina han realizado el reto.

Las reproducciones de música de Shakira y Jennifer López en Spotify se dispararon tras su electrizante espectáculo en el medio tiempo.

Las canciones más populares de Shakira fueron 'Empire', que registró el mayor salto con más del 2.135%, “She Wolf' (905%), “Whenever, Wherever” (705%) y 'Hips Don’t Lie' con Wycelf Jean (430%).

En el caso de López, las más escuchadas fueron 'Get Right' (con un incremento de 735%), 'Waiting For Tonight' (685%), 'Let's Get Loud' (570%) y 'Jenny from the Block' con Jadakiss y Styles P (545%).