$!Video | “José José fue envenenado por su esposa”, asegura amiga del cantante

“Vino a trabajar y se fue más o menos de salud. Regresó a los tres meses, lo ayudé a bajar del coche y se me colgó, no podía caminar, traía bufanda y gorra, era ‘los huesitos’; le pregunté: ‘¿Qué te pasó?’, a lo que me contestó: ‘Sara me dio unas pastillas para adelgazar y me comieron los músculos’. Le dije, ‘¿por qué te las tomaste?’, y me respondió, ‘porque Sara me dijo que gordo no vendo”, detalló la dama.

En la entrevista también reveló que “le hicieron estudios de sangre y no lo dejaron ir, salió que tenía un tipo de envenenamiento y que tenían que dar parte a las autoridades”, abundó Paulina.

A continuación la reveladora entrevista