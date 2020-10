$!Video | Juanes cuenta cómo se robó un carro Tesla por error en Miami

El cantante colombiano Juanes relató con humor cómo por un descuido se montó en un carro Tesla igual al suyo por error, siendo sorprendido por la Policía de Miami horas después notificándole que se “robó” un carro.

Esto sucedió al salir de un restaurante de esa ciudad con su esposa, la modelo Karen Martínez, pero se dio cuenta horas después en su casa.

“Estaba en el estudio trabajando y llegan mi esposa y mis hijas diciendo: —Oiga que llegó la policía a la casa y están preguntando por usted—. Cuando bajo me encuentro cinco carros de policías y 10 agentes armados hasta los dientes”, empieza relatando el intérprete de “Me enamoras”.

Indicó que no creía que se había “robado” un carro y les enseñó dónde estaba parqueado.

Luego se le ocurrió abrir el vehículo y utilizar la aplicación con la que vienen estos modelos y se dio cuenta que contenía objetos que no eran suyos. “¡Este no es mi carro!”, dijo.

Agregó: “Primero que todo, ¿cómo me abre el carro? y ¿cómo anda el carro? En estos vehículos uno anda con la llave y si no la tienes con vos no abre. Literalmente, Karen Cecilia y yo nos robamos un carro sin darnos cuenta en Miami”.

Un agente cubano procedió a llamar al verdadero dueño y este al llegar explicó que se le quedó la llave dentro, por tanto, al Juanes acercarse al Tesla abrió inmediatamente. ‘Nos abrazamos, nos reímos, porque esto es muy loco”, exclamó.

Contó que se fue en la patrulla policial hasta el restaurante donde estaba cenando y por suerte estuvo su verdadero Tesla parquado ahí.

Y destacó el buen sentido del humor del policía cubano. “Oye chico esto es increíble. Esto nunca me había pasado en 20 años. Tienes que contar esto, es un escándalo”, le dijo el señor a Juanes entre risas, según relató.

El artista recibió comentarios de varios colegas, entre ellos, y Andrés Cepeda, quien le sugirió que esta historia merece una canción.

Tesla, Inc. ​ es una empresa estadounidense liderada por Elon Musk, que diseña, fabrica y vende automóviles eléctricos, componentes para la propulsión de vehículos eléctricos y baterías domésticas.​