VIDEO | Krispy revela por qué quiso estar muerto

A cuatro años de la muerte de su hijo el merenguero típico Krispy reveló en el programa de televisión “Pégate y Gana con el Pachá” que, tras el deceso de su vástago pidió a Dios “quitarme de esta vida”.

“Dios me dio una oportunidad. Camino a Jarabacoa le pedí a Dios que, si lo que tú crees que lo que quieres es quitarme de este mundo tírame por ese precipicio, yo no necesito estar vivo, y él (Dios) me envió un mensaje con Robertico Salcedo”, reveló el artista en medio de lágrimas.

Sostuvo que en el sueño que tuvo, para ese entonces, el director de cine le comunicó: “Qué tú tienes mucho que hacer por delante, y por eso Dios no te va a matar a ti porque tienes mucho que hacer en esta tierra por lo que Dios se lo llevó a él”.

Dijo que tras el deceso de su hijo Dios le ha dado más “fuerza” por lo que “agradezco por todo lo que me ha dado, y si es de quitarme a mí para darle a otro señor: yo soy tuyo”.

Krispy recibió de parte del arquitecto, Andrés Navarro, precandidato a la Presidencia, el reconocimiento “Estrella por Siempre” por sus aportes e innovación en más de 15 años de carrera artística.

Al recibir la distinción expresó: “Gracias de corazón que valoren estos 16 de carrera ininterrumpido con mi banda, más todo el trayecto que tuve”.

Agrega que él solo es el único que sabe todo el trabajo que ha pasado para constituir su empresa. “Que no es fácil”.

Por su lado, Andrés Navarro definió a Krispy como un ejemplo a emular de que “sí se puede. No importa las condiciones en la que usted arranca si tiene corazón, paciencia y es tenaz puede lograr el éxito como Krispy”.

El artista fue recocido durante su participación en el programa Pégate y Gana con el Pachá, que se transmite los sábados por Color Vísión (canal 9) en toda la República Dominicana, y para los Estados Unidos por Televisión Dominicana de 12 a 4 de la tarde.