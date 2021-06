Video | La abuela de Lápiz Conciente celebra sus 99 años junto al cantante

El rapero Lápiz Conciente conocido como el “Papá del rap” siempre ha mostrado cuánto ama a su abuela Palín. Sus seguidores son testigos de la sobrada sabiduría de la casi centenaria mujer en videos que se han vuelto virales en las redes sociales, al punto de que muchos la han denominado “la madre de los lapicistas” y la “abuela del género urbano”.

Este martes 22 de junio Paulina Rodríguez (Palín) cumplió sus 99 años de vida y con aparente buen estado de salud y felicidad.

El urbano estuvo con ella en una fiesta de cumpleaños que se hizo con algunas personas.

“El amor por mi vieja es incondicional. Aunque hoy cumplió sus 99 años aún mantiene su espíritu y animo intacto y conserva la capacidad de unificar la familia, de ella herede el PODER DE CONVOCATORIA... Larga Vida a mi vieja que nos permita tenerla muchos años más te amamos ❤️ #PalinLove Gracias @daydreampartyr”, escribió Lápiz en una imagen junto a su abuela, él usando mascarilla.

Palín nació el 22 de junio de 1922 y, según ha explicado en entrevistas Avelino Junior Figueroa Rodríguez, nombre de pila de El Lápiz, fue su abuela quien lo crió. Su madre, Bienvenida, murió cuando él tenía 21 años.

En una entrevista realizada por la periodista Marivell Contreras para la revista Global, el Lápiz habla sobre las enseñanzas de la abuela materna para mantenerlo firme: “Palín representaba en mí una figura de fuerza, que me imponía a qué hora yo llegaba y qué hiciera y no hiciera. Pero el afecto y el respeto que yo siento por ella, de no hacerla pasar ningún tipo de vergüenza, fue lo que me mantuvo a mí lejos de caer en cosas malignas. La presencia de Palín influyó mucho en mí”.

En 2020 el rapero protagonizó una guerra lirical con el urbano Mozart la Para en el que el nombre de su abuela figuró en la tiradera, lo cual generó fuertes críticas.

Todo inició con la colaboración con Sujeto Oro 24 y Musicólogo en el tema “Tu eres duro por tu casa”, en el que le tiró un verso a Mozart La Para y este le respondió con el tema “El guasón” dando inicio a otra “guerra lirical” entre ellos.

Actualmente firmó un contrato con la disquera dominicana Vulcano Music. El acuerdo ofrece a Lápiz Conciente una gama completa de recaudación de regalías, así como servicios de maximización de ganancias a escala global. También, dicho acuerdo da a la disquera la exclusividad del artista, la administración del catálogo musical de Lápiz y la dirección de los nuevos proyectos del rapero por los próximos años.