Video | La advertencia de Andrés García a los hijos de José José

El actor mexicano Andrés García habló fuerte sobre la muerte de su amigo, el cantante José José.

“Ojalá no cometan el error de traer un pedacito de cenizas a México, porque creo que nos vaya a gustar. Tienen que hacerle que el pueblo de México se despida de José José no de sus cenizas. Eso no seria valido...debe haber intereses en el medio”, exclamó el actor nacido de República Dominicana.

El actor y el cantante se conocieron en 1966 cuando eran jóvenes. El narró que tocaban frente a restaurantes en Acapulco, México, a cambio de ron para seguir bebiendo.

Ambos se trataban como hermano, y asegura que le avergüenza lo que están haciendo los hijos del artista con los restos del cantante.

Cree que el viaje a Miami, ras superar el cáncer en 2018 fue lo que inició el declive del artista. “Haber si eso no fue lo que le apresuró la muerte. Él estuvo peleando con la muerte desde que tenía 18 años, pero nunca se dejó. Peleo hasta el final”, recordó el veterano intérprete.