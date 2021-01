$!Video: La contundente respuesta de Nacho a los que critican su acento

El cantante Nacho respondió más contundente que nunca a los que critican todo lo que hace. Esta vez dio una catedra de cultura a quiénes lo critican por su forma de hablar, es especial a algunos compatriotas que estiman que el artista ha olvidado sus raíces venezolanas.

Ante estos cuestionamientos, el cantante, quien se mudará a la República Dominicana por una temprada, ya que será uno de los jueces del programa "The Voice", en su versión local, subió un video que ha sido aplaudido por mucho y criticado por otros.

“Jamás te darás cuenta de que tiene un acento marcado si no viajas. Mi consejo es, si no has viajado mucho, si no conoces gente de más de 10 países, si no has vivido la cultura de otros lugares, no cometas la torpeza de expresar que no tienes acento porque es posible que el tuyo sea el más cómico de todos”, dijo el compositor en respuesta a los comentarios.

“La mayoría de los lugareños creen no tener acento porque su jerga y sus tonalidades es lo que han venido escuchando toda la vida, están familiarizados con eso, cualquier forma de hablar es extraña, si no han compartido con múltiples nacionalidades”, expresó.

“A mí me ha tocado lidiar con algunos coterráneos que tiene un problema fuerte que les toca corregir para ser mejor recibidos en otros territorios, más empáticos también”, afirmó.

Al respecto, agregó, “Ayer hice una publicación donde mi hijo Matías me corrige por decirle Matía y no pronunciar la S, e hice el comentario que los venezolanos arrastramos las s y las convertimos en j y salen decenas de personas afirmando, no las dirás tú. Una señora escribió: no es culpa mía que a ti no te «haigan» enseñado a pronunciar bien”.

“No hay nada más pretencioso, arrogante y poco humilde que creer que tu forma de hacer las cosas es la única adecuada o la punta de lanza del comportamiento humano”, enfatizó.

“Sacáte ese mojón de la cabeza de que vos sois la pepa del queso» en maracucho y en oriental, «Compai, usted solo es un pendejo igual que yo, acepta por igual a todas las culturas. No te burles de lo que para otros es normal. Cuando visites un país distinto, nútrete, contágiate de todos, no llegues queriendo amoldar a millones de personas que tienen una perspectiva individual a ti, porque cae mal. Debes sentir amor y defender a tu país porque es el tuyo y no porque sea más especial que otros”, finalizó Nacho.