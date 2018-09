VIDEO: La respuesta de Fefita La Grande a la propuesta de matrimonio de su novio

SANTIAGO. Inmóvil, en shock y tapándose la cara, como sin podérselo creer, quedó la Vieja Fefa, cuando delante de los artistas Sergio Vargas, El Prodigio, María Díaz y Mery Hernández; además de los más de 300 invitados a su fiesta de cumpleaños, su novio Miguelito Piña, le pidió matrimonio.

“Cásate conmigo”, dijo mientras sacaba un anillo de su chaqueta y se lo colocaba en su mano. Tras un beso, la merenguera le dijo que más tarde le daría la respuesta.

“Este caballero, Miguel Andrés Viña (Miguelito) me puso un anillo de compromiso, y yo lo escuche decirle a Vidal Cedeño que si yo le decía que no, que lo preparara porque se iba a morir ahí mismo. Mira mi amor, más tarde te voy a dar la respuesta¨, dijo ante la risa de todos los presentes, y volvió y lo repitió. “Más tarde te daré la respuesta”.

En ese momento Sergio Vargas cantó un poquito del tema “si tu atreves”. “Que vivan los novios”, dijo.

La popular merenguera típica celebró por todo lo alto su cumpleaños número 75, con un derroche de música y alegría, por doquier.

Estuvieron en tarima los merengueros típicos El Prodigio, Mery Hernández y Jovanny Polanco, quienes interpretaron tres temas cada uno.

Otros tres momentos especiales fueron cuando el saxofonista Frandy sax, tocó “A mi manera”. “Pienso que has vivido a tu manera. Que has hecho lo que te gusta y has hecho un nombre a base de imponerte como mujer. Te admiro Fefita”, manifestó ante el aplauso de los presentes.

La muestra de cariño de Sergio Vargas se evidencio cuando contó que se había aprendido la canción “La Vida” de Alberto Cortés, para cantársela a “esta gran mujer, icono de este país y de la que creo que la vida y su poder de vivir a plenitud le ha permitido estar siempre joven. Para ti esta canción”.

Y las palabras de Krency García (El Prodigio) cuando manifestó que la Mayimba era su amor platónico y le hizo entrega de un ramo de rosas.

El acto formal comenzó con una bendición especial por parte del Padre Neftalí, amigo de la artista, quien aseguró que la Vieja Fefa reza dos veces al hacer alusión a las afirmaciones de San Agustín quien decía que el que canta reza dos veces.

Acto seguido el Ballet Folklórico del Centro de la Cultura presentó dos danzas tradicionales dominicanas.

En la entrada del salón, un gran pastel del cumpleaños daba la bienvenida. Pastelería Alberto materializó en él, con fotos y una figura hecha de Azúcar de Fondan, una linda obra de arte para festejar el cumpleaños número 75 de la Soberana. El Bizcocho tenía 5 plantas. El primero estaba decorado con flores de colores de la Patria. Azul, Blanco y Rojo. El segundo estaba forrado de fotos y en los demás fue recreado un escenario donde las cortinas abiertas reflejaban a una Mayimba con su acordeón.

El festín concluyo, con un derroche de fuegos artificiales, pasada la media noche.