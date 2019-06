VIDEO: La respuesta de Raulín Rodríguez a quienes cuestionan su preferencia sexual

El bachatero Raulín Rodríguez se refirió a los cuestionamientos que recibe constantemente en redes sociales sobre su sexualidad. En una entrevista con la comunicadora Luz García para su programa de televisión el intérprete de Esta Noche fue enfático. “...Muchas veces se ha dicho que yo me rompo, me parto se puede decir, pero no. Yo soy muy macho, pero yo tengo una manía con las manos (las mueve de forma amanerada) tanto cuando canto como cuando hablo”, señaló.

Aseguró que no le molesta que la gente hable y le cuestione su sexualidad. “No me molesta porque yo sé que no soy así”, enfatizó el padre de 4 hijos y casado desde hace dos décadas.

Al ser cuestionado sobre lo que más le gusta de su cuerpo el artista respondió que su pompis y su pecho, y se dijo dispuesto a desnudarse o participar en una de las ediciones de ‘Cuerpos Hot’ .