Video | ¿Le fue infiel con Neymar? Exnovia de Maluma rompe el silencio sobre su ruptura

Al ser cuestionada sobre la supuesta relación con el futbolista brasileño, la dama respondió con una sonrisa en el rostro, “Neymar es solo mi amigo y los medios inventaron todo”, se quejó.

Reaccionó a los ataques que recibió tras la información de su supuesta infidelidad. “Me estaban volviendo locas unos fanáticos. Algunos de ellos estaban locos y me mandaban hasta amenazas de muerte, y yo no hice nada malo. No está bien que te acosen en las redes”, reprochó, además aseguró que el colombiano sigue pendiente de la perrita que le obsequió.

“No hay mala onda entre nosotros, pero ahora debo enfocarme en mí y en mi trabajo”, reiteró.

De hecho, ya anunció que será competencia de su ex, pues acaba de lanzar su primera canción. “Es un tema muy sexy, me encanta”, dijo emocionada.