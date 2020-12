Video | Lírico en la Casa revela expareja lo golpeaba; detalla relación tóxica

El cantante urbano criollo Lírico en la Casa reveló varios episodios de violencia que vivió hace unos años con su expareja y madre de su primer hijo. “Yo primero ‘taba con la madre de mi hijo, el varón que tiene 10 años. Y yo me dejé de ella porque me pegó durísimo un día, jevi”, confesó el intérprete de “Marianela” agregando que en ese tiempo aun no era artista.

Indicó que la relación, que puede definirse como tóxica, tuvo momentos de muchas peleas y hasta de infidelidad por parte de ella, según narró.

“La mamá del hijo mío me hizo una un día... Yo trabajaba en un pica pollo, en Matancita, y estábamos pasando unas situaciones precarias y apareció un viejo, un carno (hombre), saquete e’ cuerno y de to’ y yo trabajando pelando pollo...”

Dijo que después de ahí también estuvo con alguien por la desconfianza que había entre ellos.

Luego, relató que una vez estuvo grabando un videoclip en Nagua, su ciudad natal, y él llegó tarde en la noche a la vivienda que compartían y aparentemente ella lo volvió a golpear.

Según declaró en su modo de hablar. “Llegué (a la casa) y hasta con un cubo me dio. -Esta es la hora que tú llegas- y yo le dije -pero mi amor estaba haciendo diligencias, en vuelta, si me quedo acostado con qué voy a mantenerte a ti, y después de ahí se rompió la relación, lloré mucho por ella en Santiago, pero al final ya no corría (funcionaba)”.

Alvin Yoel Abreu, nombre de pila del dembowsero de 32 años con éxitos urbanos como “Súbete” y “El motorcito” comentó que actualmente lleva seis años con su esposa actual, con la cual, asegura, nunca ha tenido problemas. Además tienen una niña en común.

El urbano abundó que cuando una persona se inicia en “el artistaje” llega la desconfianza en las parejas.

Estas declaraciones las dio en una intervención en “Alofoke radio Show” mientras el productor Santiago Matías (Alofoke) y Frederick Martínez “El Pachá” entrevistaban a los exponentes El Meloso y La Perversa, una joven pareja urbana que ha vivido una serie de controversias donde cada uno ha ejercido violencia.

En esa entrevista el pastor Marcos Yaroide los aconsejó y fue al final cuando Lírico en la Casa decidió contar su testimonio.