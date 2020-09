Video | Lo que causó el fenómeno del merengue urbano y su evolución, según Silvio Mora

Así lo narra: “En el 2000 cuando no había apoyo de disqueras y o cogí mis músicos e hice un merengue. Tengo que precisar que, aunque la música de la Coco Band era chabacana y refranera, sí tenía arreglos y los temas eran grabados en estudios profesionales y con disqueras como la Cubaney.

El cantante explicó que este movimiento se produce luego del abandono de las disqueras y una manera de entrar a la industria era con un tema muy popular, barato de producir y que no necesitara ‘payola’ y él lo logró con “El camarón”.

Que si es merengue o no, que no tienen letras, arreglos ni calidad son parte de críticas que ha recibido esta fusión que poco a poco caló en el gusto popular al punto de que la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) abrió un renglón en el 2009.

No obstante, Silvio Mora indica que el término comienza con la Coco Band, quienes irrumpieron en la escena musical con temas refraneros como “La faldita”, “La flaca” y “La peleona”, logrando llenar el Estadio Olímpico por la popularidad.

De hecho, confesó que le hubiese gustado estar en esa orquesta en la época de Kinito Méndez y que es uno de sus admiradores.

Según afirmó el merenguero, los primeros que sufrieron en “carne viva” no ser nominados a la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) fueron ellos. “No fueron El Alfa ni Mozart la Para, fuimos nosotros, Omega, Sujeto... Eso nos ayudó a ser más famosos porque empezamos a salir en todos los periódicos. Luego en el 2008-2009 entra la categoría de Merengue de calle- merengue urbano a los premios y lo celebramos”.

Dijo que por eso no critica a los urbanos, pero sí las letras vulgares.

“Mucha gente dudaba de mi capacidad, decían que era un loco viejo porque hago un merengue de chercha. Lo que la gente no sabe es que “El camarón” fue mi forma de entrar al medio, cuando la crisis de las disqueras. Por eso no hablo del movimiento urbano. Muchos jóvenes de mi tiempo comenzaron a hacer lo mismo, pero con malas palabras”, dijo.

Agrega: “Si tu analizas el dembow de hoy viene siendo una tambora electrónica tocada a lo maco. Los muchachos hicieron eso porque les sale más barato, no se necesitan músicos y acordes. Yo en cambio he entendido que no debo hacer letra vulgar para seguir siendo Silvio Mora”, argumenta.