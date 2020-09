Video | Lo que dijo Tekashi 69 de Cardi B: “Yo sé la vida de ella de verdad”

El rapero norteamericano de origen mexicano Tekashi 69 sigue contando su verdad de por qué “choteo” o “chivateo”, como se dice de forma coloquial al término delatar, cuando habló de Cardi B durante el juicio en el que aceptó cooperar con la justicia de los Estados Unidos para evitar 47 años de cárcel.

En la entrevista con la periodista Gelena Solano para “El gordo y la flaca” el rapero de 24 años dijo que tuvo que hablar de Cardi B porque el abogado de ella le preguntó y no podía mentir frente al jurado.

Además, afirmó que la rapera de origen dominicano no quiere tener problemas con él porque “conoce todos sus secretos”.

Así lo explicó: “El abogado de ella me preguntó de ella y tú sabes cuando estás en esa silla (estrado) no puedes mentir, eso es lo único... Ella sabe que no quiere problemas conmigo. Yo sé la vida de ella de verdad, yo sé todos los secretos de ella”.

Se recuerda que en el 2019 como parte de los interrogatorios del juicio en su contra por crimen organizado en la corte federal de Manhattan, el exponente urbano fue testigo de la fiscalía contra sus antiguos compinches de la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods.