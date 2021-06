$!Video | Lo que le regaló Maluma a Kim Kardashian, y la reacción de ella tras el gesto

El cantante de música urbana Maluma halagó a la influencer Kim Kardashian con varios obsequios que ella agradeció a través de su cuenta de Instagram.

Los populares figuras de la farándula internacional han expresado su amistad. En abril, fueron fotografiados divirtiéndose juntos en una fiesta en el Goodtime Hotel de Miami Beach, donde asistieron otros famosos como Pharell, Bad Bunny, Anitta, David Beckham y Victoria Beckham. Las fotos del reggaetonero colombiano hablando muy de cerquita con la ex del rapero Kanye West causaron revuelo y generaron rumores de romance.

Según People en español, si bien ambos están solteros, no han sonado aún campanas de romance. Eso sí, la estrella de Keeping Up With The Kardashians se mostró feliz con los regalos que le envió el cantante colombiano y le dio las gracias públicamente.

En un video que publicó la celebrity en sus Instagram Stories, Kim Kardashian muestra los regalos del cantante: su más reciente disco 7DJ, un lujoso tocadiscos de la marca Crosley y una caja de cerveza Michelob Pre Gold Puro Oro, de la cual Maluma es vocero. “Muchas gracias, Maluma, por enviar esto”, dice Kim en el video.