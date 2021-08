$!Video | Lo que opina el Padre Rogelio Cruz sobre la condena a Tokischa

Estas excusas vienen después de que la justicia le impusiera como sanción no poder visitar esa ciudad por un año y deberá pagar una multa equivalente a un salario mínimo. Días atrás la urbana justificó las imágenes.

El padre Rogelio dice no creer en su arrepentimiento. “Ella estaba muy suave, muy tranquila...la carita que se le veía era de que, cuando lo pueda volver a hacer lo hará igual, eso se llama que no hay régimen de consecuencia”, señaló al decir que fue muy simple. “Aquel que está llamado a aplicar la justicia no la aplica y es la manifestación de un sistema de justicia que no funciona”, reseñó.