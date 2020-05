$!Video | Mark B reconoce hay problemas con Santiago Matías desde hace dos años

El cantante urbano Mark B reconoció que hay una situación difícil con su carrera y el promotor artístico, Santiago Matías (Alofoke), líder del proyecto, desde hace un tiempo, con quien tiene un contrato de cinco producciones discográficas.

“Desde hace dos años para acá no ha sido la misma presencia que tuvimos a principio de los años. He tratado de hablar con él de manera interna, pero no hemos llegado a un entendimiento, tú sabes que él (Alofoke) está en su plataforma y todo eso”, comentó Mark B al periodista Richard Hernández en el espacio ‘Lente Abierto’ que se transmite por Súper canal 33, de lunes a viernes, en horario de 2:30 pm a 3:00 de la tarde.

Es por eso que, de acuerdo con el artista, no le ha quedado otra opción que 'expresarse' en las redes sociales para que la gente entienda: “No soy yo que quiero estar donde estoy, estoy loco por trabajar. Yo tengo música guardada ahí que puede lanzarse. Obviamente, el estratega es Alofoke y él sí sabe la música que debe conectar en cierto momento”.

En ese sentido, dijo que por esa razón compartió una serie de mensajes en su cuenta de Twitter a los que calificó como “desahogo” debido a que tiene cerca de un mes que no habla con Matías.

“Quise no esconder más mentiras, muchos artistas pasan por este proceso de sentirse solos, que no tienen muchas amistades, de que no pueden confiar en todo el mundo... todo el mundo pasa por eso”, aseguró en la entrevista que también está disponible en YouTube.

Mark afirmó que nadie en su carrera musical "nunca me ha visto de esa forma. Después van a pensar en que soy un tipo que no le gusta mi carrera y que no tengo opinión o que no me importa mi carrera, y a mí me importa mucho mi carrera”.

En cuanto al acuerdo con Matías, el cantante de "Pal' de velitas" dijo: “Fui de los que firmé sin saber bien como se firman los contratos, simplemente, lo que quería es crecer. Tengo que entregar esas cinco producciones”.

Mark Burdier, nombre de pila del artista, aseguró que por el momento no hay nadie local ni internacional interesado en firmarlo. Al igual, que dejó claro que en estos años de carrera en su proyecto se ha invertido mucho dinero, pero también se ha “hecho mucho dinero para atrás”.

El intérprete de “Vamos a ponernos locos” expresó estar muy agradecido de Santiago Matías por lo que busca “sentarse” con él para llegar a un acuerdo donde ambas partes se sientan cómodos.

“Alofoke ha hecho demasiadas cosas buenas por mí, mira, todo lo que tengo hoy es gracias a él. Y creo que hablando las cosas se resuelven”, manifestó.