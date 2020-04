Video | Melymel regala agua, desinfectante y comida a los policías en toque de queda

La rapera dominicana Melymel se ha convertido en una voluntaria permanente en medio de la pandemia del coronavirus. Y es que cada día y sin mostrar quién está detrás del traje blanco de protección, cubierta con guantes, lentes y mascarillas, Melymel sale a llevar insumos a los médicos, policías, embarazadas y otros ciudadanos que necesitan apoyo en medio del COVID-19.

La noche de este martes, reporteros de Diario Libre vieron a la también compositora en la avenida Máximo Gómez haciendo su labor voluntaria de entregar agua, comida y alcohol isopropílico a los policías que tienen asignado velar por el cumplimiento del toque de queda.

Al ser identificada por este diario, Melymel fue cuestionada sobre el motivo de su labor altruista de esta noche en cuarentena, en la piel de una ciudadana y no de una artista y su respuesta fue clara: “Porque muchos policías están muriendo por falta de orientación y porque no le están dando los equipos correspondientes para que se mantengan higienizados, casi no tienen comida ni agua”.

La intérprete de “Si no te amara” dijo que el apoyo económico para realizar esta acción viene de ella y ha recibido la ayuda de muchas personas a quienes llama “patrocinadores”, entre ellos citó al pelotero Robinson Canó, los urbanos Secreto, Bulova, el cantante Héctor Aníbal y otras personas de manera anónima.

La urbana también ha asistido a hospitales a entregar insumos a los médicos y enfermeras y se dirigió hasta el Hospital de la Mujer a entregar bonos de supermercados a las parturientas.