Video | Modelo que vinculan con Nacho rompe el silencio

“Entiendo que se pueda estar sintiendo triste (...) yo le quiero pedir disculpa si algún momento todo este proyecto con Nacho le causó un dolor que yo no haya sabido”.

“Desde un principio la relación que tuve con Nacho fue laboral y profesional, es verdad que después de compartir tanto tiempo juntos surgió una amistad y nos llevamos muy bien, pero no pasa de ahí, no hay ninguna relación sentimental ni emocional entre Nacho y yo” señaló.

“Muchos de sus fans quedaron confundidos no sabiendo si eso era real o no, lo cual me satisface porque eso significa que como artistas, actores, hicimos un buen trabajo Nacho y yo, porque quedó muy creíble (...) Pero yo no sé nada de su vida personal yo no he tenido ni idea que estaba pasando eso con su mujer y también para mí fue una sorpresa enterarme”, enfatizó en una entrevista para Al Rojo Vivo de Telemundo.

A pesar de los comentarios, tanto Nacho como la madre de tres de sus hijos han negado los rumores de que haya una tercera persona en la discordia y afirman que seguirán asumiendo las responsabilidades familiares.

El polémico video

El polémico video en el que Nacho sale con la modelo fue estrenado a principio de octubre, en él se ve la química que ha llevado a tantos comentarios. Cuenta con cerca de cinco millones de vistas en menos un mes.