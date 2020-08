Video | Mozart La Para en round dos de la tiradera le dice “Game over” a Lápiz Conciente

En esta ocasión, Mozart la Para, cuyo videoclip suma los 453 mil reproducciones en YouTube a solo varias horas del estreno, respondió a los cuestionamientos de “El papá del rap” en “Tú no ta¿” donde el nativo de Los Mina hace gala de su talento para el rap, que lo han llevado a tener el apodo del papá de ese género.

Asimismo, Lápiz vuelve a hablar del tipo de música que hace Mozart, reiterando que es utilizada en cumpleaños y que los Soberano del Pueblo que ha obtenido han sido porque ha hackeado la página. También habló de la supuesta falta de cultura de Mozart y que, a su juicio, solo suena con líos de faldas.

Entre los versos, Mozart dice: “Dizque el Papá del rap, ya yo te quité ese trono, tu fundiéndote el cerebro, yo fumándome un Marlboro”, “Tú música está en cuarentena que no sale del país”. En otros versos, “El dolor del género” continúa: “Tú sabes que yo te rompí, ten valor y dímelo”, “Un lapicista nunca va a decir perdí, porque tú los engañas a ellos y ellos te engañan a ti”.

El video del tema “Tú no ta’”, que en pocas horas superó el millón de visitas, fue producido por MGP The Saw & Lint Twenty y dirigido por Crea Fama Inc. En el tema tampoco utiliza un lenguaje soez.

La pista de “Game Over” fue producida por Kzo Beat y Cavernicola Musical y el audiovisual dirigido por Pedro Catrain, quien ha trabajado con el intérprete de “Mujeres” en “El guasón”, “Golpe de Estado”, entre otros audiovisuales.