Video | Mozart La Para y Black Jonas Point recuerdan 'guerras liricales' en 'live' de Instagram

Como en los "en vivo" todo puede pasar, los fanáticos fueron testigos de que Mozart se pasó de tragos y repitió una historia varias veces, además de motivar a quedarse en casa, pero el intérprete de "Pa' gozar'' reaccionó entre risas: "Mi cara cuando me preguntan 'loco ayer te 'ajumaste en el live' hahaha. Me gustó recordar esos momentos, me fui en una al final esto no es una guerra, esto es entretenimiento", escribió el urbano en Instagram.

Mientras que Black Jonas dijo: "Qué viva el movimiento urbano dominicano".

Estos ‘duelos musicales’ en los que cada artista va presentando éxitos de todos los momentos de su carrera lo realizaron anteriormente Shadow Blow y Amenazzy, Secreto y Don Miguelo, siendo este último cargado de emociones, donde terminaron llorando en el live y se demostraron respeto.

En el movimiento boricua los que iniciaron estos duelos fueron Luny Tunes y Tainy, productores de clásicos como “Noche de travesuras” de Héctor El Father y “Déjale caer to’ el peso”, de Yomo y Héctor El Father, respectivamente.

De modo que es la nueva tendencia, que además de entretener al público en cuarentena para prevenir el coronavirus también propicia la unión entre ellos.